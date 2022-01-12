Как варить вертикальный шов + ВИДЕО
В электродуговой сварке, как и в любом ремесле, сталкиваешься с техниками, которым научиться легче. Работа электродом в горизонтальном положении не вызывает особых трудностей. Повышение качества – дело практики. Этого же нельзя сказать о вертикальной сварке, где качественный шов получить куда сложнее из-за высокого риска стекания металла.
В этой статье мы расскажем: как варить вертикальный шов без потеков при помощи проверенных техник ведения электрода и верных настроек сварочного аппарата.
Как варить вертикальный шов – что влияет на качество
Получить достойный результат поможет знание о том:
- Каким диаметром электрода варить
- Как правильно выбрать сварочный ток
- Какая полярность подойдет для вертикального шва
- Под каким углом лучше вести сварку
- На каком расстоянии располагать электрод (длина дуги)
- Какую траекторию движения выбрать лучше
- Какова должна быть скорость перемещения электрода
- В каком направлении соединять металла «сверху вниз» или «снизу вверх»
Настройка параметров сварочного аппаратаПри выборе диаметра стоит отталкиваться от толщины свариваемого металла. Здесь нет никаких хитростей. Электрод подбирается точно также как и для горизонтального шва. Определить размер расходника поможет таблица:
|
Толщина свариваемых деталей, мм
|
1-2
|
3-5
|
4-10
|
12-24
|
30-60
|
Диаметр электрода, мм
|
2-3
|
3-4
|
4-5
|
5-6
|
6-8
Внимание! Начиная с силы тока, уже прослеживаются отличия в сварке вертикального шва и горизонтального. Здесь нужно снизить параметр на 10-15%, чтобы избежать высокого содержания разжиженного металла в сварной ванне (и, как следствие, потеков).
|
Ток сварки (А)
|
45-55
|
100-110
|
100-110, 120-145
|
120-145
|
120-145, 200-205
|
Диаметр электрода (мм)
|
2
|
3
|
3-4
|
4
|
4-5
*В таблице уже снижены показатели тока. Не стоит занижать их еще больше, чтобы не получить неудовлетворительный результат! Помните о том, что данные ориентировочные и корректируются в зависимости от опыта сварщика.
Определяя ток сварки нужно не забывать влияние типа подключения (полярности). При сварке на обратной полярности глубина провара увеличивается на 40%, а при прямой – уменьшается на 15-20%. Обычно полярность выбирают в зависимости от обрабатываемых металлов. Для нержавейки и тонколистых металлов подойдет обратная полярность, а плотные слои стоит варить на прямой полярности.
Работа электродом при вертикальном способе сваркиВыбрали параметры? Подготовили сварочный аппарат? Пора приступать. Для начала правильно располагаем электрод относительно соединяемых металлов. Если вы уже знакомы со сваркой в горизонтальном положении, то знаете – лучший угол между 30-60 градусами. Однако помним, что при вертикальном сваривании все куда сложнее.
Начинать стоит с перпендикулярного положения электрода к свариваемой поверхности. Именно в этом положении обеспечивается лучший провар и равномерно прорабатывается вся сварочная ванна. Также встречаются рекомендации удерживать угол 45-50 градусов. Этого вполне хватит, чтобы избежать стекания металла и получить прочный шов. В ходе вертикальной сварки угол можно менять от 45 до 90 градусов.
При вертикальной сварке немаловажным будет и расстояние до рабочей поверхности. Для горизонтальной сварки лучшей длиной дуги будет 1-1,2 диаметра электрода. Для работы в вертикальном направлении это значение должно быть в два раза меньше с максимально возможным отклонением до диаметра.
- Треугольник для зазоров до 2 мм. Первым делом формируют «полочку» в нижней части стыка. Затем электрод перемещают по стенкам с небольшой паузой у краев для заполнения сварочной ванны. Стоит отметить, что при этом способе обязательно притупление кромок.
- Елочка для зазоров в пределах от 2 до 3 мм. Этот способ сварки не предполагает создание «полочки». Движение электрода начинается с плоскости одной из кромок. Сначала его ведут на себя, а затем от себя и после перемещаются на другую кромку, повторяя действия. При сварке «елочкой» работают на короткой дуге, чтобы получить прочный шов без дефектов (потеков и проплавлений).
- Лестница для деталей зазором, превышающим 3 мм. Электрод перемещают от кромки к кромке быстрыми зигзагообразными движениями. При этом на месте кромок его недолго удерживают. Для получения качественного результата важно следить, чтобы величина подъема оставалась постоянной. Использовать траекторию «лестница» можно при отсутствии притупления кромок.
Если объяснение кажется слишком сложным, обратите внимание на схематические рисунки для каждой из траекторий движения электрода при вертикальной сварке:
Техника сварки вертикального шваКак и в бодибилдинге, в сварке для получения качественного результата первое над чем стоит позаботиться – правильная техника. От понимания сути процесса зависит ваша скорость работы. Когда лучше перемещать электрод сверху вниз и наоборот? Об этом и многом другом далее.
Способ сварки вертикального шва «Сверху вниз»
Начнем со сложной и редко используемой техники ведения электрода, используемой при создании вертикального шва. Ее использование требует полного контроля количества расплавленного материала. Стекая вниз, он должен успеть застыть, не создавая наплывов. Для этого нужно вести электрод перпендикулярно или с отклонением 10-15 градусов.
Если капли металла расплескиваются, стоит увеличить скорость движения электрода и настроить большее значение силы тока. Решением проблемы может стать увеличение ширины сварочной ванны.
Для техники «Сверху вниз» понадобится немного времени, чтобы привыкнуть. При этом сам метод дает хорошие результаты, которые отмечают опытные сварщики.
Способ сварки вертикального шва «Снизу вверх»
Движение «Снизу вверх» куда проще, чем метод описанный выше. Способ рекомендуется начинающим сварщикам, у которых нет времени и желания практиковаться.
Перед тем, как приступить к выполнению сварочного соединения, металлические заготовки обязательно прихватывают точечными швами. Это исключает смещение деталей из-за температурной деформации.
После «прихваток» электрод устанавливается у основания свариваемых деталей под прямым углом или с отклонением до 10 градусов. В процессе ведения вверх угол наклона меняется и может доходить до 45-50 градусов. Этого достаточно, чтобы расплавленный металл успевал застывать.
Застывший слой становится платформой для материала, который ложиться поверх и формирует надежный сварочный шов. Рекомендуется выполнять шов одним проходом без отрыва.
Рекомендации | Перенимаем опыт | Исключаем ошибки
Опыт сварщика формирует практика. Чтобы быстрее научиться или улучшить результат советуем учитывать следующее:
-
Розжиг электрода стоит проводить, располагая его перпендикулярно свариваемой поверхности.
- Короткая дуга ускорит затвердевание металла. Старайтесь выдерживать минимальное расстояние, чтобы исключить возможность потеков.
- Наклоняйте электрод для удержания капель жидкого металла.
- Если в качестве свариваемых заготовок используются тонкие пластинки, то обязательно очищайте их поверхность.
- Некоторые тонкие пластины стоит сваривать точками. Это исключит возможность прожога.
- Если у вас предстоит работа с толстым металлом, то сварку лучше проводить многопроходным способом.
- Надежно фиксируйте детали, чтобы избежать проблем при сваривании.
Для тех, кто хочет узнать больше, мы подготовили специальное видео на тему вертикальной сварки покрытым электродом:
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